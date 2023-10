Basket Divisione Regionale 1: oggi big match per Cucciago, prime in casa per Inverigo e Villa Guardia

Torna in campo già stasera il campionato di basket Divisione Regionale 1 lombardo. Nel girone Centro D in campo oggi tre squadre lariane. Apre alle 21 il Gigante Inverigo che archiviato il ko nel match inaugurale prova a centrare il suo primo storico successo in categoria ospitando Sondrio:

"Ce la giochiamo - dice coach Davide Pina - contro una squadra che come noi ha perso nel match d'esordio. Sarebbe proprio bello festeggiare il primo successo in campionato in casa".

Alle 21.15 invece fari puntati sul big match di serata a Mandello dove i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli dopo il primo bel successo casalingo porteranno l'assalto a una delle favorite del girone. Alle 21.30 turno casalingo anche per l'altra matricola il GS Villa Guardia che ancora senza il suo totem Persico ospiterà il Morbegno.

Domenica 8 invece chiuderà il cartellone il derby Erba-Appiano Gentile tra due squadre che hanno iniziato bene il campionato con belle vittorie. Ad Appiano sono ore decisive per la nomina del nuovo allenatore che dovrebbe esordire proprio domenica contro Erba.

Così il cartellone del 2° turno del girone Centro D

Venerdì 6 ottobre ore 21 Inverigo-Sondrio, ore 21.15 Mandello-Cucciago, Rovagnate-Nibionno, ore 21.30 Villa Guardia-Morbegno, Civatese-Tirano; domenica 8 ore 18 Erba-Appiano Gentile.

Classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Appiano Gentile, Cucciago Bulls, Rovagnate, Tirano, Mandello 2; Morbegno, Inverigo, Villa Guardia, Civatese, Nibionno, Sondrio 0.