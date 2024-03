Basket Divisione regionale 1: oggi il derby Inverigo-Cucciago, in campo anche Villa Guardia e Appiano

Si apre questa sera il penultimo turno della prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 che anche nel girone Centro D sta per emettere i suoi verdetti. Stasera apripista quattro squadre nostrane.

Inizia alle 21 il Gigante Inverigo ancora a caccia del suo primo successo nel 2024 che ospita il Cucciago seconda forza del torneo. Una sfida tra due squadre che non stanno vivendo un gran momento e che vogliono i due punti per rialzarsi.

In casa gioca anche l'indipendente Appiano Gentile che ospita il big match con Nibionno con in palio punti pesanti in chiave qualificazione alla seconda fase. In trasferta invece gioca il Villa Guardia che pur sapendo di qualificarsi per il girone Silver cerca la vittoria pesante a Rovagnate. Domani in campo invece la capolista Le Bocce Erba per difendere il suo primato solitario a Sondrio.

Cartellone del 21° turno, 10° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 1 marzo ore 21 Inverigo-Cucciago, ore 21.15 Rovagnate-Villa Guardia, ore 21.30 Appiano Gentile-Nibionno, Civatese-Mandello; sabato 2 ore 21 Sondrio-Erba; domenica 3 Tirano-Morbegno.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba 30; Cucciago Bulls 28; Civatese, Morbegno, Nibionno 26; Appiano 24; Villa Guardia 22; Rovagnate 18; Mandello 14; Inverigo 12; Tirano 8; Sondrio 6.