Basket Divisione Regionale 1: oggi in campo Inverigo a Mandello e Appiano in casa con Rovagnate

Si alza il sipario questa sera sul 7° turno d'andata del campionato di Divisione Regionale 1. Nel girone Centro D apripista due squadre nostrane: turno casalingo per l'Indipendente Appiano Gentile che dopo due sconfitte di fila cerca di ripartire contro il Rovagnate. Trasferta insidiosa invece per il Gigante Inverigo che sulla scia di due successi consecutivi prova a calare il tris in quel di Mandello. Sabato sera invece toccherà al Villa Guardia che cercherà di fare il colpo sul campo di Sondrio. Domenica 12 infine fari puntati sul PalaErba dove andrà in scena un ghiotto posticipo: la capolista ancora imbattuta Cucciago di coach Corrado Bocciarelli renderà visita ai padroni di casa de Le Bocce di coach Alessio Pesca in rampa di lancio sulla scia di ben tre successi di fila.

Il cartellone del 7° turno del girone Centro D

Venerdì 10 ore 21.15 Mandello-Inverigo, ore 21.30 Appiano Gentile-Rovagnate; sabato 11 ore 21 ore 21 Sondrio-Villa Guardia, Morbegno-Civatese; domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Cucciago Bulls, Nibionno-Tirano.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 12; Appiano Gentile, Civatese, Le Bocce Erba 8; Mandello, Nibionno, Morbegno, Inverigo 6; Villa Guardia, Tirano 4; Rovagnate, Sondrio 2