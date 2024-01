Basket Divisione Regionale 1: sabato ripartono Villa Guardia e Inverigo, domenica 7 derby Appiano-Erba 

Vacanze terminate anche per il campionato di Divisione Regionale 1 che è pronto a tornare in campo. Nel girone Centro D ad aprire il 2° turno di ritorno e il 2024 ci penseranno le due matricole lariane GS Villa Guardia e Inverigo che domani nel giorno dell'Epifania saranno di scena in Valtellina. Il Gigante di coach Davide Pina renderà visita al Sondrio mentre il GSV di coach Mattia Di Lorenzo proverà il colpo in casa del Morbegno. Domenica 7 invece fari puntati sul primo derby del nuovo anno che andrà in scena alle ore 18 a Cadorago dove l'Indipendente riceverà la capolista Le Bocce Erba di coach Alessio Pesca. Poco dopo alle 18.30 toccherà ai Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli che ospiteranno il Mandello per provare a bissare il successo dell'andata e continuare il duello in vetta con Erba.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone Centro D

Sabato 6 gennaio: 21 Morbegno-Villa Guardia, Sondrio-Inverigo domenica 7 ore 18 Appiano Gentile-Erba, 18.30 Cucciago-Mandello, Nibionno-Rovagnate, Tirano-Civatese

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Cucciago Bulls 20; Villa Guardia 16; Civatese, Morbegno, Appiano Gentile 14; Inverigo, Nibionno 12; Mandello 8; Rovagnate 6; Tirano, Sondrio 4.