Basket Divisione Regionale 1: stasera anticipi casalinghi per Villa Guardia ed Appiano a caccia di conferme

Il tempo di archiviare la prima sconfitta stagionale della capolista Cucciago in quel di Erba ed ecco che il girone Centro D del campionato di Divisione Regionale 1 stasera torna in campo. Sono infatti ben tre gli anticipi dell'8° turno d'andate e due vedono protagoniste squadre nostrane. A Cadorago il big match serale con l'Indipendente Appiano che, tornata alla vittoria, prova a portare l'assalto alla pari classifica Civatese.

Per la squadra di coach Giuseppe Gargantini qualche problema di organico e forse qualche assenza ma tanta voglia di continuare la corsa nelle zone che contano. In contemporanea fari puntati anche a Villa Guardia dove la matricola di casa sulla scia dell'ultimo colpo in Valtellina proverà a stoppare un cliente non facile come il Nibionno.

Grande attesa anche per i posticipi domenicali che vedranno in campo tre le mura amiche la squadra del momento, Le Bocce Erba dopo aver "matato" i tori di Cucciago proverà a ripetersi ospitando il derbissimo contro i cugini del Gigante Inverigo, altra formazione in salute e i stroscia positiva.

In Valtellina sarà invece di scena il Cucciago capolista che, archiviato senza drammi la prima sconfitta stagionale, proverà a riprendere il cammino puntando a fare bottino pieno a Tirano.

Il cartellone dell'8° turno del girone Centro D

Venerdì 17 ore 21.30 Appiano Gentile-Civatese, Villa Guardia-Nibionno, Rovagnate-Mandello; sabato 18 Morbegno -Sondrio; domenica 19 ore 17.30 Tirano-Cucciago; ore 18 Le Bocce Erba-Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 12; Appiano Gentile, Civatese, Le Bocce Erba 10; Inverigo, Nibionno 8; Mandello, Villa Guardia, Morbegno 6; Tirano 4; Rovagnate, Sondrio 2.