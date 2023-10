Basket Divisione Regionale 1: stasera anticipi casalinghi tosti per Appiano e Villa Guardia

Si apre questa sera il 4° turno d'andata del campionato di Divisione Regionale 1 e nel girone Centro D scendono in campo due squadre nostrane.

Fari puntati alle 21.30 sulla capolista Indipendente Appiano Gentile che sul campo amico di Cadorago ospita l'ostico Tirano con l'obiettivo di servire il poker vincente. Contemporaneamente poco distante la neopromossa Villa Guardia riceverà una delle corazzate del torneo il Mandello.

Impegno non facile per i ragazzi di coach Mattia Di Lorenzo:

"Recuperiamo dopo la squalifica il centro Persico che per noi è un riferimento e abbiamo lavorato bene in settimana per migliorare gli equilibri dopo il ko a Cucciago dove abbiamo segnato solo 38 punti, troppo pochi. Con Mandello mi aspetto un'altra partita tosta ma sarà tosto tutto il periodo che ci attende quindi non possiamo mai rilassarci".