Basket Divisione Regionale 1: stasera big match Civatese-Erba e il derby Appiano Gentile-Villa Guardia

Giro di boa nel campionato di basket Divisione Regionale 1 e volata per il titolo d'inverno che viene lanciata questa sera nel girone Centro D con la capolista Le Bocce Erba che cerca il colpo grosso sul campo della Civatese in quello che è sicuramente il match clou.

Oggi fari puntati anche sull'atteso derby tra Appaino Gentile e Villa Guardia tra due squadre che arrivano da momenti diversi. I locali sono reduci da 4 sconfitte nelle ultime 6 gare mentre gli ospiti da neopromossi sono in gas da quattro vittorie. Stasera in campo anche l'altra matricola Il Gigante Inverigo che in casa ospita il Nibionno per continuare la sua scalata.

Domani invece toccherà al Cucciago salire in Valtellina e rendere visita al sempre ostico Sondrio.

Il cartellone dell'11° turno ultimo d'andata del girone Centro D

Venerdì 8 dicembre: 21 Rovagnate-Morbegno, ore 21.30 Appiano Gentile -GS Villa Guardia, Il Gigante Inverigo-Nibionno, Civatese-Le Bocce Erba; sabato 9 ore 21 Sondrio-Cucciago; domenica 10 ore 17.3'Tirano-Mandello.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Cucciago Bulls 16M Civatese 14; Villa Guardia, Appiano Gentile, Morbegno 12; Inverigo, Nibionno 10; Mandello 6; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.