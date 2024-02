Basket Divisione Regionale 1: stasera che derby Inverigo-Erba mentre Appiano sfida la Civatese

Si annuncia un menù ricco per il 7° turno di ritorno del girone Centro D del campionato Divisione Regionale 1 che si apre oggi con un ghiotto antipasto. Già perché stasera scendono in campo ben tre nostre portacolori: fari puntati sul derbissimo Inverigo-Erba tra due squadre che arrivano da opposti momenti. Inverigo è ancora a caccia del primo successo del 2024 mentre Erba è lanciatissima dopo essere tornata in vetta.

In serata torna in campo anche l'Indipendente Appiano attesa da una trasferta non facile contro la Civatese ma utile per provare a rialzarsi dopo l'ultimo ko. Stesso obiettivo anche per il Cucciago Bulls che reduce da due stop consecutivi domenica tornerà tra le mura amiche per ospitare il Tirano.

Posticipo domenicale anche per il Villa Guardia che proverà a sfruttare il suo magic moment anche sul campo del Nibionno in un vero e proprio scontro diretto cruciale.

Cartellone del 18° turno, 7° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 16 ore 21 Inverigo-Erba, 221-30 Civatese-Appiano, Mandello-Rovagnate; sabato 17 Sondrio-Morbegno; domenica 18 Cucciago-Tirano, ore 20.30 Nibionno-Villa Guardia.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 26; Le Bocce Erba 24; Appiano Gentile, Morbegno 22; Civatese, Nibionno, Villa Guardia 20; Rovagnate 14; Inverigo, Mandello 12; Sondrio, Tirano 6.