Basket Divisione Regionale 1: stasera due big match Inverigo-Civatese e Mandello-Erba

Serata di big match nel campionato di basket Divisione Regionale 1 che nel 3° turno d'andata del girone Centro D oggi vede subito protagoniste due squadre lariane. A Inverigo il Gigante di coach Davide Pina riceve alle 21 la quotata Civatese. Questa la presentazione di coach Pina:

"Siamo contenti di aver sbloccato la classifica e aver ottenuto la nostra prima vittoria stagionale ma ora ci aspetta una partita molto complicata contro la Civatese che è considerata una delle favorite. Noi l'abbiamo già incontrata al torneo Nespoli in preseason e abbiamo perso. Quindi sappiamo che non sarà facile ma recuperiamo il play Cristiano Motta e proveremo a bissare il successo di settimana scorsa. Giochiamo ancora in casa e daremo tutto per fare un nuovo colpo".