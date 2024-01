Basket Divisione Regionale 1: stasera fari puntati sul derby Villa Guardia-Cucciago e Appiano-Sondrio

Si apre questa sera con tre anticipi appetitosi un 3° turno di ritorno "spezzatino" per il girone Centro D di Divisione Regionale 1. Fari puntati su Villa Guardia dove va in scena un derby molto interessante tra la squadra locale e la capolista Cucciago Bulls chiamata a difendere il suo recente primato solitario. Poco distante scende in campo a Cadorago l'Indipendente Appiano Gentile che dopo aver fermato Le Bocce Erba vuole ripetersi contro Sondrio come spera coach Giuseppe Gargantini:

"Arriviamo da una bella vittoria con Erba e sono convinto che al completo possiamo giocarcela con tutti. Al 2024 chiedo proprio questo di poterci allenare sempre a ranghi completi per dire la nostra e non essere condizionati troppo come nel girone d'andata da assenze e infortuni".

Domenica invece fari puntati a Erba dove Le Bocce, archiviato il ko subito con Appiano, cercherà di rialzarsi subito contro il Mandello. Chiuderà il cartellone l'inedito posticipo di lunedì quando il Gigante Invergo reduce dal successo in Coppa Lombardia ma anche dal ko a tavolino inflitto per 20-0 e non senza polemiche a Sondrio, renderà visita alla Civatese.

Il cartellone del 14° turno, 3° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 12 gennaio: 21.30 Villa Guardia-Cucciago, Appiano-Sondrio, Rovagnate-Tirano; sabato 13 Morbegno-Nibionno; domenica 14 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello; lunedì 15 ore 21 Civatese-Gigante Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 22; Le Bocce Erba 20; Villa Guardia, Morbegno, Civatese, Appiano Gentile 16; Nibionno 14; Inverigo 12; Mandello 8; Rovagnate, Sondrio 6; Tirano 4.