Basket Divisione Regionale 1: stasera fari puntati sul derby Villa Guardia-Erba e Inverigo-Rovagnate 

Il tempo di archiviare il derby delle matricole giocato in posticipo lunedì ed ecco che già oggi torna in campo il girone Centro D del campionato di Basket Divisione Regionale 1. E ad aprirlo ci sarà proprio il Gigante Inverigo che sulle ali del successo contro Villa Guardia prova a bissare sfruttando un altro turno casalingo alle 21 contro Rovagnate.

Alle 21.30 torna in campo a domicilio anche il Villa Guardia che ospita il derby contro Le Bocce Erba che si annuncia molto aperto. Il cartellone sarà chiuso domenica dall'atteso posticipo d'alta quota ad Albate dove la capolista e imbattuta Cucciago Bulls porterà l'assalto all'Indipendente Appiano reduce dal primo stop stagionale anche se coach di casa Corrado Bocciarelli fa il pompiere:

"Stiamo andando bene siamo molto contenti ma non carichiamo troppo questa partita con Appiano. Sento parlare di derby e sfida d'alta quota.. noi l'abbiamo preparata come le altre. E' ancora presto non abbiamo fatto ancora nulla. certo è che vincere domenica sarebbe molto importante ma sappiamo bene che Appiano è squadra forte ed esperta, non sarà facile".