Basket Divisione Regionale 1: stasera in casa Inverigo, in trasferta Erba, Appiano e Villa Guardia

Si alza il sipario questa sera sul 9° turno d'andata del girone Centro D del campionato Divisione Regionale 1 con ben quattro squadre lariane già in campo. L'unica a giocare in casa però è il Gigante Inverigo che dopo il ko a Erba cerca di rialzarsi subito contro il Tirano. Trasferta sulla carta non proibitiva per la squadra del momento Le Bocce Erba che sulla scia di ben cinque successi di fila rende visita al Rovagnate per provare a suonare la sesta sinfonia vincente.

Ben più ostici gli impegni fuori casa per l'Indipendente Appiano Gentile che cerca punti pesanti a Mandello, campo mai facile, e soprattutto per il Villa Guardia chiamato ad affrontare la Civatese in un test molto probante. Domenica infine chiuderà il posticipo casalingo della capolista Cucciago che ospiterò il Morbegno per confermarsi sempre leader solitaria del girone.

Il cartellone del 9° turno del girone Centro D

Venerdì 24 ore 21 Inverigo-Tirano, 21.15 Mandello-Appiano Gentile, Rovagnate-Erba, ore 21.30 Civatese-Villa Guardia; sabato 25 Sondrio-Nibionno; domenica 26 ore 18.30 Cucciago-Morbegno.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 14; Civatese, Le Bocce Erba 12; Appiano Gentile 10; Inverigo, Nibionno, Villa Guardia, Morbegno 8; Mandello 6; Tirano, Rovagnate 4; Sondrio 2.