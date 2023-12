Basket Divisione Regionale 1: stasera sotto l'Albero il derby Inverigo-Appiano e il big match Civatese-Cucciago

L'ultimo turno del 2023 coincide con la prima gara del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 che si si apre proprio questa sera con ben quattro squadre nostrane in campo. Fari puntati sul derby a Inverigo dove alle ore 21.15 la matricola Gigante ospita l'Indipendente Appiano Gentile a caccia di riscatto come spiega coach Giuseppe Gargantini: "Purtroppo il nostro girone di andata è stato molto condizionato dalle tante assenze e infortuni. Mi auguro di avere la squadra al completo nel ritorno così vedremo dove potremo arrivare. Il campionato è ancora lungo ed equilibrato ma ripeto spero di non avere così tanti infortuni come nell'andata". All'andata Appiano vinse 73-61. Stasera turno casalingo anche per l'altra matricola Villa Guardia che dopo una andata da protagonista vuole iniziare il ritorno con il piede giusto ospitando il Tirano. All'andata vinse Tirano in volata 70-69. In trasferta questa sera invece i Cucciago Bulls attesi da un big match sul campo della Civatese. All'andata i Bulls s'impsoero in casa per 71-62. Il turno prenatalizio sarà poi chiuso domenica 17 dalla capolista Le Bocce Erba che proverà ad allungare la sua striscia vincente regalandosi un'altra vittoria in casa contro il rilanciato Morbegno. Andata Erba vinse 66-72.

Il cartellone del 12° turno primo di ritorno del girone Centro D

Venerdì 15 dicembre: 21 Inverigo-Appiano Gentile, Mandello-Nibionno, Civatese-Cucciago, Rovagnate-Sondrio, Villa Guardia-Tirano; domenica 17 ore 18 Erba-Morbegno.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Cucciago Bulls 18; Civatese, Villa Guardia, Morbegno 14; Appiano Gentile, Inverigo 12; Nibionno 10; Mandello 8; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.