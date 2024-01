Basket Divisione regionale 1: un Gigante Caggio non basta a Inverigo, il derby lo vince Villa Guardia 79-78

Non ha deluso le attese il derby delle matricole lariane che ha aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del girone Centro D del campionato di Divisione Regionale 1. A Villa Guardia i padroni di casa hanno vinto in volata una bella sfida coni il Gigante Inverigo a cui non è bastata una super prova balistica di David Caggio autore di ben 43 punti. Gli ospiti avanti per tre quarti si sono arresi nel finale alla zampata vincente dei padroni di casa del GSV che salgono così a quota 18 punti mentre Inverigo è agganciato da Rovagnate e Mandello a segno ieri sera. Oggi tocca all'Indipendente Appiano cercare conferme a Morbegno mentre domani posticipi domenicali a domicilio per Erba e Cucciago.

Il tabellino di G.S. Villa Guardia - Il Gigante Inverigo 79 - 78

Parziali 11-19, 38-39, 60-60

G.S. Villaguardia: Cucchi 25, Bassi 14, Pagani 12, Mazzoni 9, Magatti 6, Baparapè 5, Strambini 4, Persico 2, Gatti 1, Volontè 1, Lamedic, Moscatelli. All. Di Lorenzo.

Inverigo: Terraneo 7, Caggio 43, M. Galli 2, Motta 5, F. Galli 1, Cappelletti 4, Garota 5, Ravasi 9, R. Galli 2. All. Pina.

Il cartellone del 16° turno, 5° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 26 gennaio: 21.30 Villa Guardia-Inverigo 79-78, Mandello-Sondrio 84-82, Civatese-Rovagnate 79-86; sabato 27 alle 20.30 Morbegno-Appiano Gentile; domenica 28 alle 18 Erba-Tirano, alle 18.30 Cucciago-Nibionno.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 24; Le Bocce Erba 22; Appiano Gentile, Civatese 20; Morbegno, Nibionno, Villa Guardia 18; Inverigo, Mandello, Rovagnate 12; Sondrio 6; Tirano 4.