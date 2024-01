Basket Divisione Regionale 1: venerdì nero per le comasche cadono Cucciago, Inverigo e Villa Guardia

Venerdì nero per le portacolori lariane nel campionato di Divisione Regionale 1. Negli anticipi del 4° turno di ritorno sono uscite con le ossa rotte le tre squadre nostrane che sono scese in campo. Sorprendente lo scivolone esterno della capolista Cucciago Bulls che senza il suo totem Max Politi è crollata a Rovagnate.

Trasferta amara anche per il Villa Guardia stoppato dopo una gara molto equilibrata sul campo di Mandello. Beffa casalinga invece per il Gigante Inverigo che in volata si è dovuta arrendere a domicilio a Morbegno.

Il turno si completerà domani con due posticipi molto ghiotti che vedranno l'Appiano Gentile di scena a Tirano per continuare la sua scalata e Le Bocce Erba che andrà a Nibionno contro il suo ex coach Arturo Fracassa per provare a riagganciare in vetta il Cucciago.

I tabellini delle gare di ieri

Mandello-Villaguardia: 83 - 71

Parziali 24-17, 43-42, 62-58

G.S. Villaguardia: Bassi Angelo 22, Cucchi Riccardo 22, Persico Benedetto 7, Moscatelli Igor 6, Strambini Pietro 5, Pagani Samuele 4, Giussani Elia 3, Volontè Edoardo 2, Baparapè Malik, Gatti Nicolò, Magatti Leonardo, Lamedica Alessio ne. All. Di Lorenzo.

Il Gigante Inverigo - Morbegno: 72 - 73

Parziali 12-16, 28-29, 44-54

Il Gigante Inverigo: Caggio David 24, Smaniotto Simone 14, Motta Cristiano 8, Garota Giacomo 7, Galli Riccardo 6, Cappelletti Simone 5, Galli Matteo 4, Galli Federico 2, Terraneo Mattia 2, All. Pina.

ARS Rovagnate - Cucciago Bulls: 92 - 63

Parziali 18-19, 42-37, 71-52

Cucciago Bulls : Caviezel Fabio 17, Galasso Riccardo 11, Kisonga Alexandre Joao 7, Girolimetto Gianluca 6, Gualazzi Alessandro 6, Molteni Matteo 6, Zappa Lorenzo 6, Radice Jacopo 4, Ciriaco Edoardo, Dioguardi Manuel, Bezzi Luca, Ballabio, All. Bocciarelli.

Il cartellone del 15° turno, 4° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 19 gennaio: 21 Inverigo-Morbegno 72-73, 21.15 Rovagnate-Cucciago 92-63, Mandello-Villa Guardia 83-71; sabato 20 Sondrio-Civatese; domenica 21 alle 17.30 Tirano-Appiano Gentile, 20.30 Nibionno-Erba.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 24; Le Bocce Erba 22; Appiano Gentile, Civatese, Morbegno, 18; Villa Guardia, Nibionno 16; Inverigo 12; Mandello, Rovagnate 10; Sondrio 6; Tirano 4.