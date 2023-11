Si è aperto ieri sera, venerdì 17 novembre 2023, tra luci e ombre per le squadre lariane l'8° turno d'andata del girone Ovest D del campionato di Divisione Regionale 1.

Basket Divisione Regionale 1: Villa Guardia a segno, Appiano cede all'overtime nel big match con Civate

Le luci sono state tutte per il Gs Villa Guardia che ha battuto in casa il Nibionno agganciandolo a quota 8. Buona prestazione corale del team di coach Mattia Di Lorenzo trascinato dal bomber Cucchi. Ombre e un pizzico di sfortuna invece per l'Indipendente Appiano che si è arresa in casa all'overtime nel big match contro la Civatese nuova capolista in attesa del match di Cucciago domani a Tirano. E domani sarà in programma anche il derbissimo tra Le Bocce Erba e Il Gigante Inverigo due delle squadre più in forma del girone.

Il tabellino di G.S. Villaguardia - Basket Nibionno 69 - 69

Parziali 9-11, 35-19, 54-41

G.S. Villaguardia: Cucchi Riccardo 18, Bassi Angelo 15, Strambini Pietro 10, Magatti Leonardo 6, Persico Benedetto 5, Pagani Samuele 4, Baparapè Malik 3, Mazzoni Michael 3, Moscatelli Igor 3, Gatti Nicolò 2, Lamedica Alessio, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo.

Basket Nibionno: Corbetta Andrea 24, Viganò Mattia 14, Colosimo Luca 7, Borghesi Alessandro 4, Gaddi Michele 4, Mariani Simone 4, Carsana Erik 2, Brambilla Davide, Kriaa Ulysse, Ranieri Simone, Crippa ne. All. Fracassa.

Il tabellino di Indipendente Appiano - Civatese 76 - 77 dts

Parziali 7-12, 23-31, 50-54, 70-70

Indipendente Appiano : Lanzi Lorenzo 16, Leva Matteo 14, Clerici Alex 11, Gorla Jacopo 10, Borsani Riccardo 9, Novati Marco 9, Castelli Federico 4, Ferloni Simone 2, Mascheroni L. 1, Castelli Alessandro 0, Zaffaroni G. 0, All. coach Gargantini Giuseppe, vice Carughi Carlo

G.S. Giovanile Civatese : Castagna Daniele 21, Rotta Riccardo 12, Minari Simone 11, Butti Marcello 8, Panzeri Fabio 7, Corti Andrea 5, Bianchi Simone 4, Galli Daniele 4, Galliani 3, Bosso Pierpaolo 2, Lomasto Marco 0, Maver Andrea 0, All. coach De Lazzari

Il cartellone dell'8° turno del girone Centro D

Venerdì 17 ore 21.30 Appiano Gentile-Civatese 76-77 dts, Villa Guardia-Nibionno 69-59, Rovagnate-Mandello 80-79; sabato 18 Morbegno -Sondrio; domenica 19 ore 17.30 Tirano-Cucciago; ore 18 Le Bocce Erba-Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls. Civatese 12; Appiano Gentile, Le Bocce Erba 10; Inverigo, Nibionno, Villa Guardia 8; Mandello, Morbegno 6; Tirano, Rovagnate 4; Sondrio 2.