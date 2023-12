Basket Divisione Regionale 1: Villa Guardia a segno in anticipo, travolge Rovagnate e continua a salire

Anticipo vincente per il GS Villa Guardia che ieri sera ha aperto nel migliore dei modi il 10° turno d'andata del girone Centro D del campionato di Divisione Regional 1. Sul suo campo la squadra lariana diretta da coach Mattia Di Lorenzo si è confermata in un ottimo momento superando in progressione anche il Rovagnate segnando ben 94 punti e salendo così a quota 12 punti nei piani alti della classifica. Domani toccherà a Erba che ospiterà Sondrio e ad Appiano di scena a Nibionno. Lunedì chiuderà il posticipo-derby Cucciago-Inverigo.

Il tabellino di G.S. Villa Guardia-Rovagnate 94 - 79

Parziali 29-25, 49-43, 61-65

G.S. Villaguardia: Bassi Angelo 20, Cucchi Riccardo 20, Moscatelli Igor 17, Persico Benedetto 13, Dhaoui Andrea 7, Gatti Nicolò 6, Pagani Samuele 4, Strambini Pietro 4, Baparapè Malik 2, Magatti Leonardo 1, Lamedica Alessio, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo.

Il cartellone del 10° turno del girone Centro D

Venerdì 1 dicembre ore 21 Mandello-Civatese 72-74, 21.30 Villa Guardia-Rovagnate 94-79; sabato 2 Morbegno-Tirano; domenica 3 ore 18 Erba-Sondrio, 19 Nibionno-Appiano Gentile; lunedì 4 ore 20 Cucciago Bulls-Il Gigante Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls, Le Bocce Erba, Civatese 14; Villa Guardia, Appiano Gentile 12; Inverigo, Morbegno 10; Nibionno 8; Mandello 6; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.