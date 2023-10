Basket Divisione Regionale 2: anticipo amaro per l'Alebbio Como ko in rimonta a Giussano

Anticipo amaro per i colori lariani quello giocato ieri sera per il 4° turno d'andata del campionato di Basket Divisione Regionale 2. A Giussano infatti ieri l'Alebbio Como ha dovuto incassare una sconfitta in volata contro i locali del 5 Fuori che si sono imposti per 77-73 (19-14, 33-40, 51-56) dopo che i lariani di coach Giovanni Genova avevano condotto per oltre tre quarti.

Oggi il cartellone prosegue con un altro anticipo interessante: la sfida sul fondo tra ultime della classe Carnate-Lomazzo. Domani invece il derby comasco Antoniana-Comense mentre il resto del programma si giocherà venerdì 27.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio 77-73; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo; giovedì 26 Antoniana-Comense; venerdì 27 Figino-Lesmo, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate 6; Comense 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano, Alebbio Como 2; Antoniana Como, Lomazzo, Carnate 0.