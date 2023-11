Basket Divisione Regionale 2: Antoniana e Lurate che colpi, Tavernerio ringrazia e stasera può salire in vetta

Si gioca stasera per l'8° turno d'andata del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 un interessantissimo Tavernerio-Cesano Seveso con la squadra locale di coach Matteo Rini che in caso di vittoria può agganciare il Lesmo in vetta alla classifica.

Ieri sera infatti la capolista è caduta per la prima volta sul campo di un'ottima Antoniana Como che si lancia così nei piani alti a quota 10 in compagnia della Kaire Sport Lurate corsara sul campo dell'Alebbio Como. Domenica il turno verrà chiuso dal posticipo Comense-Lomazzo.

Il programma dell'8° turno del girone Ovest C

Martedì 21 novembre alle 21.30 Giussano-Figino 81-86 (17-24, 30-44, 56-66), mercoledì 22 Carnate-Pescate 60-71; giovedì 23 alle 21.15 Antoniana-Lesmo 69-67, 21.30 Alebbio-Lurate Caccivio 57-67; venerdì 24 alle21.15 Tavernerio-Cesano-Seveso; domenica 26 alle 20.30 Comense-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 14; Tavernerio, Figino 12; Pescate, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 10; Comense 8; 5 Fuori Giussano, Cesano Seveso 6; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.