Basket Divisione regionale 2: Antoniana ieri a segno, stasera il testacoda Tavernerio-Lomazzo

Ieri sera per il 7° turno di ritorno del girone Ovest C di Divisione Regionale 3 bella e importante vittoria casalinga dell'Antoniana Como che imponendosi nello scontro diretto a spese del Cesano Seveso è salita a quota 20 in classifica.

Intanto stasera torna in campo la capolista Tavernerio attesa dal testacoda casalingo contro il Lomazzo per tornare in vetta da sola. In serata fari puntati anche sul big match Pescate-Lurate Caccivio mentre domenica 25 il cartellone sarà chiuso dal posticipo derby cittadino Comense-Alebbio Como.

Programma del 18° turno, 7° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 20 febbraio ore 21.30 Giussano-Lesmo 84-72; mercoledì 21 ore 21.30 Carnate-Figino 69-55, giovedì 22 ore 21.15 Antoniana-Cesano Seveso 55-49; venerdì 23 ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo, Pescate-Lurate, domenica 25 ore 20.30 Comense-Alebbio.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 28; Lurate 24; Figino, Pescate 22; Antoniana Como 20; Cesano Seveso 18; Comense, Giussano 14; Alebbio 8; Carnate 6; Lomazzo 4.