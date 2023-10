Basket Divisione regionale 2: bel colpo Comense che ha sbancato Giussano per 66-74 

Ieri sera si è aperto con un colpaccio esterno di marca lariana il 3° turno del girone Ovest C del campionato Basket Divisione Regionale 2. Protagonista infatti la Pol Comense di coach Marco Gatti che è andata ad espugnare il campo del 5 Fuori Giussano per 66-74 inanellando il suo secondo successo consecutivo. Oggi tocca a un secondo anticipo con l'Alebbio Como che alle 21.30 ospita il Carnate in una sfida delicata tra due squadre ancora a quota 0.

Il programma del 3°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 17 ottobre Giussano-Comense 66-74; giovedì 19 Alebbio-Carnate; venerdì 20 Tavernerio-Antoniana, Lurate Caccivio-Lesmo, Cesano Seveso-Figino, Lomazzo-Pescate.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate, Comense 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Antoniana Como, Alebbio Como, Lomazzo, Carnate 0.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo; giovedì 26 Antoniana-Comense; venerdì 27 Figino-Lesmo, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio.