Basket Divisione Regionale 2: bel colpo del Figino che passa a Giussano e sale al secondo posto

Si è aperto ieri sera con il botto l'8° turno del girone Ovest C del campionato di DR2. Protagonista del colpo esterno è stato il Figino che è andato a sbancare il difficile campo del 5 Fuori Giussano per 81-86. Una prova convincente per i gialloverdi di coach Gianluca Chiorboli che hanno preso in mano le operazioni fin da subito allungando e poi resistendo alla rimonta dei padroni d casa.

Con questo successo il Figino aggancia momentaneamente il Tavernerio al secondo posto. Intanto stasera si torna in campo con un altro anticipo Carnate-Pescate di un cartellone "spezzatino" che si chiuderà domenica con Comense-Lomazzo.

Il programma dell'8° turno del girone Ovest C

Martedì 21 novembre alle 21.30 Giussano-Figino 81-86 (17-24, 30-44, 56-66), mercoledì 22 Carnate-Pescate; giovedì 23 alle 21.15 Antoniana-Lesmo, 21.30 Alebbio-Lurate Caccivio; venerdì 24 alle21.15 Tavernerio-Cesano-Seveso; domenica 26 alle 20.30 Comense-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 14; Tavernerio, Figino 12; Pescate, Comense, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 8; 5 Fuori Giussano, Cesano Seveso 6; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.