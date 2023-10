Basket Divisione Regionale 2: bis vincente del Tavernerio che espugna Giussano per 33-65

Il Basket Tavernerio ha giocato d'anticipo ieri sera il 2° turno d'andata del campionato di Divisione Regionale 2 e lo ha fatto nel migliore dei modi espugnando il campo del 5 Fuori Giussano per 33-65. Un successo strepitoso per capitan Alessandro Taormina e compagni che hanno dominato la gara fin dal primo quarto e ora possono godersi da spettatori e dall'alto dei loro 4 punti le altre gare del turno. A cominciare da stasera quando andrà in scena un altro anticipo Carnate-Comense.

Il programma del 2°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 10 ore 21.30 5 Fuori Giussano-Tavernerio 33-65 (3-21, 13-41, 22-56; mercoledì 11 ore 21.30 Carnate-Comense; giovedì 12 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio; venerdì 13 ore 21.15 Pescate-Alebbio, Figino-Lomazzo, Lesmo-Cesano Seveso.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, 4; Figino, Lesmo, Pescate, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Lurate Caccivio, Antoniana Como, Alebbio Como, Comense, Lomazzo, Carnate 0.