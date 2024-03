Basket Divisione Regionale 2: botti al vertice lo Lesmo e Tavernerio agganciato in vetta dal Lurate

Si è chiuso con il botto il penultimo turno della fase regolare del campionato di Divisione Regionale 2. Nel posticipo del girone Ovest C infatti la Comense ha espugnato il campo del Lesmo e ora a una giornata dalla fine è duello testa a testa tra Tavernerio e Lurate Caccivio per il primato. Dietro successi importanti anche per Figino e Antoniana Como. Già oggi, martedì 19 marzo si aprirà l'ultimo turno con un interessantissimo Giussano-Lurate;

Risultati del 21° turno, 10° di ritorno del girone Ovest C

Mercoledì 13 marzo Carnate-Giussano 57-70; venerdì 15 21.15 Pescate-Antoniana 33-67, Figino-Tavernerio 51-49, ore 21.30 Cesano Seveso-Alebbio 71-48, Lurate Caccivio-Lomazzo 70-63; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Comense 83-87.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio 32; Lesmo 30; Figino 28, Pescate 26; Cesano Seveso 24; Antoniana Como 22; Comense 20; Giussano 18; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.

Programma del 22° turno, ultimo del girone Ovest C

Martedì 19 marzo Giussano-Lurate; giovedì 21 21.15 Antoniana-Carnate, 21.30 Alebbio-Lesmo, venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Pescate, 21.30 Lomazzo-Cesano Seveso, domenica 24 ore 20.30 Comense-Figino.