Basket Divisione Regionale 2: Che colpo della Kaire Lurate che stoppa la Comense 66-78

Il posticipo domenicale del 6° turno d'andata del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 ha regalato un colpo grosso. Quello messo a segno ieri sera dalla Kaire Sport Lurate Caccivio che è andata a sbancare il campo della Comense agganciandola a quota 6 punti. Dopo un avvio di marca locale sono stati gli ospiti di coach Davide Corti a prendere in mano la gara e a condurla in porto fino al 40'.

Il tabellino di Pol Comense-Kaire Sport Lurate 66-78

Parziali 20-17;28-40;46-58

Comense: Maliqi 20, Sampietro 15, Gavioli 12, G. Colombo 7, Lazzari 5,D. Colombo 4, Colato 2, Turconi, Canali, Moretti, Bello, Fasana.

Kaire: Rossi 11, Rovelli Al 19, Rovelli An, Rimoldi 16, Cairoli 16, Pagani 9, Laricini ne, Barbato, Beretta 11, Rossetti, Sartori ne. All. Corti.

Il programma del 6° turno del girone Ovest C

Martedì 7 novembre 5 Fuori Giussano-Cesano Seveso 64-77; mercoledì 8 Pescate-Figino 69-73, Carnate-Lesmo 43-66; giovedì 9 ore 21.15 Antoniana-Lomazzo; venerdì 10 ore 21.15 Tavernerio-Alebbio 81-67; domenica 12 ore 20.30 Comense-Lurate Caccivio 66-78.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 12; Tavernerio 10; Pescate, Figino 8; 5 Fuori Giussano, Comense, Cesano Seveso, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 6; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.

Il programma del 7° turno del girone Ovest C

Giovedì 16 novembre ore 21.30 Alebbio-Comense, venerdì 17 ore 21.15 Figino-Carnate, 21.30 Cesano Seveso-Antoniana, Lurate Caccivio-Pescate, ;Lomazzo-Tavernerio; domenica 19 Lesmo-Giussano.