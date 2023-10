Basket Divisione Regionale 2: colpaccio Lurate che passa in volata sul campo dell'Antoniana

Ieri sera è andato in scena il terzo anticipo del 2° turno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 che ha visto il colpo grosso della Kaire Sport Lurate Caccivio passata sul campo dell'Antoniana Como. Un successo maturato in volata dopo una gara molto combattuta e tirata fino agli ultimi minuti. Al 37' infatti il risultato era ancora in perfetta parità sul 62-62 quando gli ospiti diretti da coach Davide Corti hanno trovato la zampata vincete per portare a casa i primi due punti della stagione. Questa sera il turno sarà completato dalle ultime tre gare Pescate-Alebbio, Figino-Lomazzo, Lesmo-Cesano Seveso.

Il tabellino di Antoniana-Kaire Sport Lurate 65-69

Parziali 16-22; 36-38; 57-53

Antoniana: Fritze 6, Ceraso, Troboldi ne, Bolognesi, Meroni 8, Gorla 7, Ugoni 17, Prato 8, Guggiari 5, Pancino 8

Kaire: Rossi 2, Rovelli Al 16, Rovelli An, Rimoldi 5, Cairoli 16, Pagani 2, Barbato 4, Beretta 5, Ragazzo 19, Sartori ne

Il programma del 2°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 10 ore 21.30 5 Fuori Giussano-Tavernerio 33-65 (3-21, 13-41, 22-56; mercoledì 11 ore 21.30 Carnate-Comense 58-62; giovedì 12 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio 65-69; venerdì 13 ore 21.15 Pescate-Alebbio, Figino-Lomazzo, Lesmo-Cesano Seveso.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio 4; Figino, Comense, Kaire Sport Lurate Caccivio, Lesmo, Pescate, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Antoniana Como, Alebbio Como, Lomazzo, Carnate 0.

Il programma del 3°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 17 Giussano-Comense; giovedì 19 Alebbio-Carnate; venerdì 20 Tavernerio-Antoniana, Lurate Caccivio-Lesmo, Cesano Seveso-Figino, Lomazzo-Pescate.