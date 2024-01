Basket Divisione Regionale 2: Figino stoppa il Cesano e sale al 2° posto solitario aspettando Lesmo-Lurate

Figino seconda forza del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 è questo il verdetto degli anticipi di ieri sera del 3° turno di ritorno. La squadra gialloverde diretta da coach Gianluca Chiorboli infatti superando in casa il Cesano Seveso è salita a quota 22 a 2 lunghezze dalla capolista Tavernerio, momentaneamente sola al secondo posto aspettando il risultato del posticipo domenicale Lesmo-Lurate Caccivio. Niente da fere invece ieri per il Lomazzo che è caduto a Pescate e resta così mestamente ultimo in classifica.

Programma del 14° turno, terzo di ritorno girone Ovest C

Mercoledì 24 gennaio alle 21.30 Carnate-Alebbio 69-76; giovedì 25 alle 21.15 Antoniana-Tavernerio 48-65; venerdì 26 alle 21.15 Figino-Cesano Seveso 71-64, Pescate-Lomazzo 70-56; domenica 28 alle 20.30 Comense-Giussano alle 21.15 Lesmo-Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 24; Figino 22; Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio 20; Pescate 18; Cesano Seveso 14; Antoniana Como 12; 5 Fuori Giussano, Comense 10; Alebbio Como 8; Carnate 4; Lomazzo 2.