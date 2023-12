Basket Divisione Regionale 2: il girone d'andata si chiude con il ko dell'Alebbio Como sul campo di Lesmo per 82-62

Il campionato di Divisione Regionale 2 va in vacanza per la pausa natalizia e lo fa regalando un ultimo posticipo domenicale che ha chiuso il girone d'andata. Nel girone Ovest C ieri infatti l'Alebbio Como di coach Giovanni Genova non è riuscito nell'impresa di fermare Lesmo che vincendo per 82-62 ha agganciato in vetta il Tavernerio. Alle loro spalle si confera la coppia Lurate Caccivio-Figino a soli due punti di distanza. Sul fondo invece resta fanalino di coda il Lomazzo con una sola vittoria. Il campionato ripartirà il 9 gennaio 2024 con l'anticipo 5 Fuori Giussano-Antoniana Como.

Risultati del'11° turno, ultimo d'andata girone Ovest C

Mercoledì 13 ore 21.30 Carnate-Antoniana 76-73; venerdì 15 ore 21.15 Figino-Comense 79-64, Pescate-Tavernerio 56-45, 21.30 Cesano Seveso-Lomazzo 68-63, Lurate Caccivio-Giussano 64-50; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Alebbio Como 82-62.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 18 Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 16; Pescate 14; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; Comense, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.

Programma del 12° turno, primo di ritorno girone Ovest C

Martedì 9 gennaio Giussano-Antoniana; mercoledì 10 Carnate-Tavernerio; venerdì 12 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, Figino-Alebbio, Pescate-Comense; domenica 14 Lesmo-Lomazzo.