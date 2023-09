Basket Divisione regionale 2: il Tavernerio profeta in patria nel torneo di casa

A una settimana dal debutto nel campionato di Divisione Regionale 2 previsto per venerdì 6 ottobre Tavernerio ha ospitato un interessante torneo internazionale nello scorso fine settimana. Venerdì 22 e sabato 23 settembre infatti è andato in scena un quadrangolare che ha visto in campo oltre ai padroni di casa biancorossi anche le pari categoria Antoniana Como e Alebbio Como oltre agli svizzeri della Sav Vacallo.

Nella prima giornata si sono giocate le due semifinali che hanno visto i successi del Tavernerio in volata contro l'Antoniana e del Vacallo a valanga sull'Alebbio. Il giorno successivo nella finale per il 3° posto successo dell’Antoniana nel derby comasco contro l’Alebbio per 70-57. In finalissima invece bella sfida che ha visto la vittoria in volata del Tavernerio di coach Matteo Rini che ha domandato i ticinesi del Vacallo per 66-62.

Il programma del torneo di Tavernerio

Venerdì 22 le due semifinali

ore 19.30 Tavernerio-Antoniana 64-57,

ore 21.15 Alebbio-Vacallo 45-94

Sabato 23 le finali:

Ore 18 finale 3°-4° posto alle 18 Antoniana-Alebbio 70-57

Ore finale 1°-2° posto Tavernerio-Vacallo 66-62