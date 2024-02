Basket Divisione Regionale 2: il Tavernerio si rialza, travolge l'Alebbio e torna in vetta da solo

Si è aperto ieri sera il 17° turno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 che ha celebrato un'autentica prova di forza della capolista Tavernerio. La squadra di coach Matteo Rini infatti ha prontamente riscattato il ko subito sette giorni fa in casa contro la Comense andando a sbancare il campo dell'Alebbio Como travolgendolo per 59-88.

Con questo successo roboante il Tavernerio torna così momentaneamente in vetta da solo aspettando il risultato del match di oggi Lesmo-Carnate. In serata tutte le altre gare tra cui spiccano lo scontro diretto Figino-Pescate e anche un interessante Lurate-Comense.

Programma del 17° turno, 6° di ritorno del girone Ovest C

Giovedì 15 febbraio Alebbio-Tavernerio 59-88; venerdì 16 ore 21.15 Figino-Pescate, Lesmo-Carnate, 21.30 Lomazzo-Antoniana, Cesano Seveso-Giussano, Kaire Lurate-Comense.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 28; Lesmo 26; Figino, Lurate 22; Pescate 20; Cesano Seveso, Antoniana 16; Comense 14; Giussano 12; Alebbio 8; Carnate, Lomazzo 4-