Basket Divisione Regionale 2: in posticipo grande vittoria del Figino che travolge Lomazzo

Si è completato ieri sera con gli ultimi tre incontri il 2° turno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. Sugli scudi la grande vittoria del Figino che si imposto domicilio nettamente nel derby contro il Lomazzo travolgendolo per 78-48 e rimanendo così nel quartetto di testa.

Niente da fare invece per l'Alebbio Como che a Pescate ha dovuto incassare una sconfitta di misura restando così ancora a quota 0 in classifica come Lomazzo e Antoniana Como.

I risultati del 2°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 10 ore 21.30 5 Fuori Giussano-Tavernerio 33-65 (3-21, 13-41, 22-56; mercoledì 11 ore 21.30 Carnate-Comense 58-62; giovedì 12 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio 65-69; venerdì 13 ore 21.15 Pescate-Alebbio 82-79, Figino-Lomazzo 78-48, Lesmo-Cesano Seveso 70-61.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate 4; Comense, Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Antoniana Como, Alebbio Como, Lomazzo, Carnate 0.

Il programma del 3°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 17 ottobre Giussano-Comense; giovedì 19 Alebbio-Carnate; venerdì 20 Tavernerio-Antoniana, Lurate Caccivio-Lesmo, Cesano Seveso-Figino, Lomazzo-Pescate.