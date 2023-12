Basket Divisione Regionale 2: la capolista Tavernerio cade a Pescate, volano Figino e Lurate Caccivio

L'ultimo turno d'andata nel campionato di Divisione Regionale 2 ieri sera ha regalato alcuni risultati importanti. Copertina in negativo per la capolista Tavernerio che è caduta male a Pescate. Sugli scudi invece il Figino e la Kaire Sport Lurate che hanno vinto bene e agganciano così al secondo posto momentaneamente il Lesmo che domenica giocherà in posticipo contro l'Alebbio Como. Da segnalare che per Lurate si tratta della settima vittoria consecutiva sicuramente la vera squadra del momento.

Programma del'11° turno, ultimo d'andata girone Ovest C

Mercoledì 13 ore 21.30 Carnate-Antoniana 76-73; venerdì 15 ore 21.15 Figino-Comense 79-64, Pescate-Tavernerio 56-45, 21.30 Cesano Seveso-Lomazzo 68-63, Lurate Caccivio-Giussano 64-50; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 18; Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 16; Pescate 14; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; Comense, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.