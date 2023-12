Basket Divisione Regionale 2: la Comense crolla con Lesmo e stasera c'è il big match Tavernerio-Figino

Il penultimo turno d'andata del campionato Divisione Regionale 2 regala stasera un posticipo di lusso nel girone Ovest C. A Tavernerio infatti va in scena il big match d'alta quota con la capolista di casa che riceve il Figino. In caso di vittoria il Tavernerio riprenderà la vetta solitaria altrimenti se vincesse Figino raggiungerebbe a quota 16 proprio Tavernerio e Lesmo che ieri ha travolto in trasferta la Comense.

Ricordiamo che il turno si completerà solo mercoledì 13 con il posticipo Alebbio Como - Cesano Seveso.

Programma del 10° turno, penultimo d'andata girone Ovest C

Martedì 5 ore 21.30 Giussano-Carnate 71-60; mercoledì 6 ore 21.30 Lomazzo-Lurate Caccivio 55-60; giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Pescate 51-50; domenica 10 ore 20.30 Comense-Lesmo 46-92; lunedì 11 ore 21,15 Tavernerio-Figino; mercoledì 13 Alebbio-Cesano Seveso

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 14; Pescate, Antoniana Como 12; Comense, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como 4;Carnate, Lomazzo 2.

Programma del'11° turno, ultimo d'andata girone Ovest C

Mercoledì 13 ore 21.30 Carnate-Antoniana; venerdì 15 ore 21.15 Figino-Comense, Pescate-Tavernerio, 21.30 Cesano Seveso-Lomazzo, Lurate Caccivio-Giussano; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Alebbio Como.