Basket Divisione Regionale 2: la Comense perde il posticipo domenicale mentre Tavernerio è in fuga da solo

Il 20° turno del campionato di Divisione Regionale 2 si è chiuso ieri con un posticipo domenicale amaro per la Comense che ha perso in casa la sfida con il Cesano Seveso per 55-66. Il girone Ovest C vede ora in vetta solo il Tavernerio tallonato dal tandem Lesmo e Lurate Caccivio che hanno staccato il pass per la fase Gold. Al Silver invece il Figino. Sul fondo intanto resta ultimo da solo il Lomazzo.

I risultati del 20° turno, 9° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 5 marzo Giussano-Pescate 57-60, mercoledì 6 ore 21.30 Carnate-Lurate 55-71, giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Figino 54-61, Alebbio-Lomazzo 65-47; venerdì 8 ore 21.15 Tavernerio-Lesmo 70-66; domenica 10 ore 20.30 Comense-Cesano Seveso 55-66.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 32; Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Figino, Pescate 26; Cesano Seveso 22; Antoniana Como 20; Comense 18; Giussano 16; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.

Programma del 21° turno, 10° di ritorno del girone Ovest C

Mercoledì 13 marzo Carnate-Giussano; venerdì 15 21.15 Pescate-Antoniana, Figino-Tavernerio, ore 21.30 Cesano Seveso-Alebbio, Lurate Caccivio-Lomazzo; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Comense.