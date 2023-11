Basket Divisione regionale 2: la Comense si rialza e stravince il derby sul campo dell'Alebbio per 54-85

Si è aperto ieri sera il 7° turno del girone Ovest del campionato di Divisione Regionale 2 e lo ha fatto offrendo un derby cittadino Alebbio Como-Pol Comense. Un derby che però non ha avuto molta storia visto che i nerostellati ospiti lo hanno condotto con grande autorità andando a vincere con largo margine riscattando così la sconfitta interna subita solo domenica scorsa contro il Lurate. Oggi in campo tutte le altre squadre comasche: spicca Figino in casa contro Carnate e il Tavernerio ospite a Lomazzo.

Il programma del 7° turno del girone Ovest C

Giovedì 16 novembre ore 21.30 Alebbio-Comense 54-85, venerdì 17 ore 21.15 Figino-Carnate, 21.30 Cesano Seveso-Antoniana, Lurate Caccivio-Pescate, Lomazzo-Tavernerio; domenica 19 Lesmo-Giussano.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 12; Tavernerio 10; Pescate, Figino, Comense 8; 5 Fuori Giussano, Cesano Seveso, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 6; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.