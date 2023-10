Basket Divisione Regionale 2: la Comense si sblocca e in volata sbanca Carnate per 58-62

Ieri sera si è giocato un interessante secondo anticipo del 2° turno d'andata del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. Protagonista la Pol Comense che dopo la sconfitta subita in casa all'esordio contro Pescate si è riscattata andando a sbancare il campo del Carnate. Per i nerostellati diretti da coach Marco Gatti primo successo stagionale arrivato in volata dopo un match tirato e deciso nel finale per 58-62. Stasera il cartellone del turno prosegue con il derby lariano Antoniana Como-Kaire Sport Lurate.

Il tabellino di Carnate-Comense 58-62

Comense: Bello, G. Colombo.9, D. Colombo 14, Cappelletti, Bej 6, Lazzari 6, Gavioli 17, Canali 1, Sampietro 9, Moretti 1. All. Gatti.

Il programma del 2°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 10 ore 21.30 5 Fuori Giussano-Tavernerio 33-65 (3-21, 13-41, 22-56; mercoledì 11 ore 21.30 Carnate-Comense 58-62; giovedì 12 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio; venerdì 13 ore 21.15 Pescate-Alebbio, Figino-Lomazzo, Lesmo-Cesano Seveso.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, 4; Figino, Comense, Lesmo, Pescate, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Lurate Caccivio, Antoniana Como, Alebbio Como, Lomazzo, Carnate 0.