Basket Divisione Regionale 2: l'Antoniana Como doma in volata Pescate per 51-50 e lo aggancia in classifica

Colpo vincente doppio quello messo a segno ieri sera dall'Antoniana Como nel 10° turno d'andata del girone Ovest C del campionato di Basket Divisione Regionale 2. La squadra lariana di coach Riccardo Gorla infatti è riuscita a domare tra le mura amiche di Casnate in volata il Pescate per 51-50 agganciandolo così in classifica a quota 12 punti. Il turno si completerà con tre posticipi "spezzatino": domenica 10 Comense-Lesmo, lunedì 11 il big match Tavernerio-Figino e mercoledì 13 Alebbio-Cesano Seveso

Programma del 10° turno, penultimo d'andata girone Ovest C

Martedì 5 ore 21.30 Giussano-Carnate 71-60; mercoledì 6 ore 21.30 Lomazzo-Lurate Caccivio 55-60; giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Pescate 51-50; domenica 10 ore 20.30 Comense-Lesmo; lunedì 11 ore 21,15 Tavernerio-Figino; mercoledì 13 Alebbio-Cesano Seveso

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Lesmo, Figino 14; Pescate, Antoniana Como 12; Comense, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como 4;Carnate, Lomazzo 2.