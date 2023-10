Basket Divisione Regionale 2: l'Antoniana domina il derby e schianta la Comense

C'era attesa per il derby tutto comasco che è andato in scena ieri sera sul glorioso parquet del palazzetto di Casnate dove per il 4° turno d'andata del girone Ovest C di DR2 si affrontavano Antoniana Como e Pol Comense.

Buon avvio dei locali che hanno chiuso avanti la prima frazione per poi contenere la rimonta degli ospiti chiudendo sul 28-24 all'intervallo. Al rientro in campo però l'Antoniana ha rotto l'equilibrio e ha dominato la gara andando a vincere con merito per 79-41 (parziali 14-8, 28-24, 49-30) conquistando così il primo successo stagionale.

Questa sera il cartellone prosegue con tre gare tra cui spicca lo scontro al vertice Figino-Lesmo quindi Tavernerio-Lurate Caccivio e Pescate-Cesano.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio 77-73; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo 68-62; giovedì 26 Antoniana-Comense 79-41; venerdì 27 Figino-Lesmo, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate 6; Comense, 5 Fuori Giussano, 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, Alebbio Como, Carnate, Antoniana Como 2; Lomazzo 0.