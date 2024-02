Basket Divisione regionale 2: l'Antoniana vince il derby comasco, stasera big match Figino-Lurate

Non ha deluso le attese il derby cittadino andato in scena ieri sera e valido per il 5° turno di ritorno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2. A Casnate infatti l'Antoniana Como è riuscita a regolare l'Alebbio Como ma solo in volata per 64-59 salendo così a quota 16 punti in classifica.

Questa sera si completa il turno con la capolista Tavernerio che ospita la Comense per difendere il suo primato solitario mentre tutto da seguire lo scontro diretto che profuma di playoff Figino-Lurate Caccivio.

Il programma del 16° turno, 5° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 6/2 5 Fuori Giussano-Lomazzo 68-61; mercoledì 7 Carnate-Cesano Seveso 63-72; giovedì 8 Antoniana-Alebbio 64-59; venerdì 9 Tavernerio-Comense, Pescate-Lesmo, Figino-Lurate Caccivio.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 26; Lesmo 24; Figino 22; Lurate, Pescate 20; Cesano Seveso, Antoniana 16; Giussano, Comense 12; Alebbio 8; Carnate, Lomazzo 4.