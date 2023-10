Basket Divisione Regionale 2: Lomazzo ancora a secco, stasera derby Antoniana-Comense

Lomazzo ancora a secco e ultimo in classifica nel campionato di Divisione Regionale 2. Questo il responso del secondo anticipo del 4° turno del girone Ovest C andato in scena ieri sera, mercoledì 25 ottobre 2023, e che ha visto il team biancoverde di Lomazzo perdere anche sul campo del Carnate per 68-62 rimandando così l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Oggi intanto il cartellone prosegue con un interessante derby lariano Antoniana Como-Pol. Comense. Domani le ultime gare che completeranno il turno.

Il programma del 4°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 24 Giussano-Alebbio 77-73; mercoledì 25 Carnate-Lomazzo 68-62; giovedì 26 Antoniana-Comense; venerdì 27 Figino-Lesmo, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.15 Tavernerio-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest C

Tavernerio, Figino, Lesmo, Pescate 6; Comense 4; Kaire Sport Lurate Caccivio, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano, Alebbio Como, Carnate 2; Antoniana Como, Lomazzo 0.