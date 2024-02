Basket Divisione Regionale 2: Lomazzo beffato in anticipo, stasera il derby cittadino Antoniana-Alebbio

Si è già aperto con due anticipi il 5° turno di ritorno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2. Niente da fare per il fanalino di coda Lomazzo che sperava di concedere il bis dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Carnate ed invece si è dovuto arrendere dopo un buona partita sul campo del 5 Fuori Giussano che si è imposto in volata per 68-61 (21-10, 28-30, 43-42).

Questa sera il cartellone presenta un interessante derby cittadino a Casnate dove l'Antoniana ospiterà l'Alebbio Como che anticiperà le sfide di domani Tavernerio-Comense e il big match Figino-Lurate.

Il programma del 16° turno, 5° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 6/2 5 Fuori Giussano-Lomazzo 68-61; mercoledì 7 Carnate-Cesano Seveso 63-72; giovedì 8 Antoniana-Alebbio; venerdì 9 Tavernerio-Comense, Pescate-Lesmo, Figino-Lurate Caccivio.

Questi tutti i risultati del turno precedente:

Giovedì 1 Alebbio-Giussano 47-54; venerdì 2 Lomazzo-Carnate 69-67, Cesano Seveso-Pescate 61-67, Lurate-Tavernerio 59-60, domenica 4 Lesmo-Figino 65-62, Comense-Antoniana 81-91.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 26; Lesmo 24; Figino 22; Lurate, Pescate 20; Cesano Seveso 16; Giussano, Antoniana 14 Comense 12; Alebbio 8; Carnate, Lomazzo 4.