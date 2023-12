Basket Divisione Regionale 2: mercoledì amaro per le due comasche Alebbio e Antoniana entrambe ko

Mercoledì sera amaro quello di ieri per le squadra comasche nel girone Ovest del campionato di Divisione Regionale 2. Ieri sera infatti l'Alebbio Como ha perso in casa il posticipo del 10° turno arrendendosi al Cesano Seveso per 66-74. Serata negativa anche per l'Antoniana Como che ha aperto il'11° turno ultimo d'andata salutando il suo 2023 con una sconfitta sul campo del Carnate per 76-73. Venerdì sera continuerà il cartellone dell'ultimo turno d'andata che si chiuderà domenica con il posticipo Lesmo-Alebbio Como.

Risultati del 10° turno, penultimo d'andata girone Ovest C

Martedì 5 ore 21.30 Giussano-Carnate 71-60; mercoledì 6 ore 21.30 Lomazzo-Lurate Caccivio 55-60; giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Pescate 51-50; domenica 10 ore 20.30 Comense-Lesmo 46-92; lunedì 11 ore 21,15 Tavernerio-Figino; mercoledì 13 Alebbio-Cesano Seveso 66-74.

Programma del'11° turno, ultimo d'andata girone Ovest C

Mercoledì 13 ore 21.30 Carnate-Antoniana 76-73; venerdì 15 ore 21.15 Figino-Comense, Pescate-Tavernerio, 21.30 Cesano Seveso-Lomazzo, Lurate Caccivio-Giussano; domenica 17 ore 18.15 Lesmo-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 14; Pescate, Antoniana Como 12; Cesano Seveso 10; Comense, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.