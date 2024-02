Basket Divisione Regionale 2: nel posticipo la Comense vince il derby a fil di sirena con Alebbio

Si è chiuso con il brivido finale il 18° turno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2. Il posticipo domenicale infatti ha regalato un grande derby cittadino che ieri ha visto il successo casalingo della Comense che ha regolato al fotofinish l'Alebbio Como per 63-62. Intanto in vetta si conferma il Tavernerio capolista solitario mentre la Kaire Sport Lurate blinda il suo terzo posto ma ora mette fiato sul collo alla seconda Lesmo.

Risultati del 18° turno, 7° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 20 febbraio ore 21.30 Giussano-Lesmo 84-72; mercoledì 21 ore 21.30 Carnate-Figino 69-55, giovedì 22 ore 21.15 Antoniana-Cesano Seveso 55-49; venerdì 23 ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo 78-72, Pescate-Lurate 50-55, domenica 25 ore 20.30 Comense-Alebbio 63-62.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 30 Lesmo 28; Lurate 26; Figino, Pescate 22; Antoniana Como 20; Cesano Seveso 18; Comense, Giussano 14; Alebbio 8; Carnate 6; Lomazzo 4.

Programma del 19° turno, 8° di ritorno del girone Ovest C

Venerdì 1 marzo ore 21.15 Pescate-Carnate, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Alebbio, Lomazzo-Comense, Pescate-Carnate, Cesano Seveso-Tavernerio, Figino-Giussano; domenica 3 ore 18.15 Lesmo-Antoniana.