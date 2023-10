Basket Divisione Regionale 2: oggi si apre già il 2° turno con Tavernerio a caccia del bis vincente

E' appena iniziato i campionato di basket di Divisione Regionale 2 e già non conosce soste. Nel girone Ovest C, quello delle squadre lariane, infatti ieri sera si è chiuso il primo turno d'andata con il successo esterno del Figino in casa dell'Alebbio Como e già questa sera si apre la seconda giornata. Apripista sarà il match clou che vedrà il Tavernerio di coach Matteo Rini, vittorioso all'esordio, rendere visita al 5 Fuori Giussano. Domani invece toccherà alla Comense provare a riscattare il ko di domenica scorsa, andando a giocare a Carnate.

I risultati del 1° turno d’andata girone Ovest C

Mercoledì 4 ottobre ore 21.30 Cesano Seveso-Kaire Sport Lurate Caccivio 50-43; Giovedì 5 ottobre ore 21.15 Antoniana Como-5 Fuori Giussano 50-72; venerdì 6 ottobre ore 21.30 Tavernerio-Carnate 72-55, ore 21.30 Lomazzo-Lesmo 43-63; domenica 8 ottobre ore 20.30 Comense-Pescate 69-79; lunedì 9 ore 21.30 Alebbio Como-Figino53-76.

La classifica del girone Ovest C

Figino, Tavernerio, Lesmo, Pescate, Cesano Seveso, 5 Fuori Giussano 2; Lurate Caccivio, Antoniana Como, Alebbio Como, Comense, Lomazzo, Carnate 0.

Il programma del 2°turno d’andata girone Ovest C

Martedì 10 ore 21.30 5 Fuori Giussano-Tavernerio; mercoledì 11 ore 21.30 Carnate-Comense; giovedì 12 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio; venerdì 13 ore 21.15 Pescate-Alebbio, Figino-Lomazzo, Lesmo-Cesano Seveso.