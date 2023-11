Basket Divisione Regionale 2: posticipo con sorpresa il Lomazzo trova la sua prima vittoria contro la Comense

Si è chiuso con un colpo a sorpresa l'8° turno d'andata del girone Ovest C nel campionato di Divisione Regionale 2. Domenica sera, infatti, il posticipo ha regalato un derby lariano che ha sovvertito il pronostico della vigilia. A Cadorago la Pol. Comense è stata stoppata in rimonta per 61-68 dal fanalino di coda ABC Lomazzo che ha così centrato il suo primo successo stagionale.

Lomazzo è stato bravo a non mollare perché dopo aver chiuso sotto di 9 punti all'intervallo è tornato in campo recuperando e andando a vincere con merito. ABC che così agguanta a quota 2 punti Carnate e Alebbio.

I risultati dell'8° turno del girone Ovest C

Martedì 21 novembre alle 21.30 Giussano-Figino 81-86 (17-24, 30-44, 56-66), mercoledì 22 Carnate-Pescate 60-71; giovedì 23 alle 21.15 Antoniana-Lesmo 69-67, 21.30 Alebbio-Lurate Caccivio 57-67; venerdì 24 alle21.15 Tavernerio-Cesano-Seveso 63-50; domenica 26 alle 20.30 Comense-Lomazzo 61-68.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo. Tavernerio 14; Figino 12; Pescate, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 10; Comense 8; 5 Fuori Giussano, Cesano Seveso 6; Alebbio Como, Carnate, Lomazzo 2.

Il programma del 9° turno del girone Ovest C

Venerdì 1 dicembre alle 21.15 Pescate-Giussano, Figino-Antoniana, ore 21.30 Cesano Seveso-Comense, Lomazzo-Alebbio. Lurate-Carnate; domenica 3 ore 18.15 Lesmo-Tavernerio.