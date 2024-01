Basket Divisione regionale 2: riparte il torneo ma l'anticipo è amaro per l'Antoniana Como ko a Giussano

Si è aperto ufficialmente il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Ieri infatti nel girone Ovest C si è giocato l'anticipo del 1° turno della seconda fase che ha anche inaugurato il 2024 con il successo del 5 Fuori Giussano a spese dell'Antoniana Como con un secco 70-55 (17-14, 36-26, 47-42).

Ai ragazzi di coach Gorla sempre di rincorsa non è bastata una bella rimonta per riaprire la gara nel finale. Oggi in campo la capolista Tavernerio di scena sul campo del Carnate per riprendere la sua corsa al vertice.

Programma del 12° turno, primo di ritorno girone Ovest C

Martedì 9 gennaio ore 21.30 5 Fuori Giussano-Antoniana Como 70-55; mercoledì 10 ore 21.30 Carnate-Tavernerio; venerdì 12 ore 21.30 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, ore 21.15 Figino-Alebbio, Pescate-Comense; domenica 14 ore 18.15 Lesmo-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 18 Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 16; Pescate 14; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; 5 Fuori Giussano 10; Comense 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.