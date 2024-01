Basket Divisione Regionale 2: secondo anticipo ok per l'Alebbio e oggi scende in campo la capolista Tavernerio

Si è aperto ieri sera il 3° turno di ritorno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2 e si è aperto con un altro anticipo favorevole all'Alebbio Como. La squadra lariana infatti ha messo a segno il suo secondo successo consecutivo andando a sbancare il campo del Carnate per 69-76 e confermando come stia facendo davvero bene la "cura" del nuovo coach Angelo Delfinetti che ha concesso il bis vincente da quando è arrivato.

Oggi il cartellone riporta in campo la capolista Tavernerio che rende visita all'Antoniana Como per provare ad allungare il vantaggio sulle sue prime inseguitrici. Domenica chiuderà il big match Lesmo-Lurate.

Programma del 14° turno, terzo di ritorno girone Ovest C

Mercoledì 24 gennaio alle 21.30 Carnate-Alebbio 69-76; giovedì 25 alle 21.15 Antoniana-Tavernerio; venerdì 26 alle 21.15 Figino-Cesano Seveso, Pescate-Lomazzo; domenica 28 alle 20.30 Comense-Giussano alle 21.15 Lesmo-Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 22, Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 20; Pescate 16; Cesano Seveso 14; Antoniana Como 12; 5 Fuori Giussano, Comense 10; Alebbio Como 8; Carnate 4; Lomazzo 2.