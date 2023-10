Basket Divisione Regionale 2: stasera apripista la Kaire Lurate ospite a Cesano Seveso 

Si alza questa sera il sipario sul girone Ovest C del campionato di basket Divisione Regionale 2, la ex Promozione per intenderci. Apripista del girone lariano sarà la Kaire Sport Lurate Caccivio di coach Davide Corti ospite sul campo del Cesano Seveso:

" Siamo carichi e pronti a partire, abbiamo una bella squadra che è stata rinforzata con gli innesti del play guardia Lorenzo Beretta e l’ala forte Luca Rimoldi - dice coach Corti - Il ripescaggio in categoria ha dato nuovo entusiasmo a tutto l’ambiente e ci ha permesso di rinforzarci ulteriormente. Sono davvero contento perché ho un gruppo già buono e coeso ma ora ancora più completo e profondo. Iniziamo a Cesano ma saremo senza Luraschi e Rovelli che si è infortunato nell’ultima amichevole a Lomazzo. Comunque è un campionato lungo che scopriremo strada facendo, ma noi siamo carichi".

Domani toccherà poi all'Antoniana Como di coach Gorla esordire in casa contro Giussano. Chiuderà lunedì 9 il derby posticipo Alebbio Como-Figino.

Il primo turno d’andata girone Ovest C

Mercoledì 4 ottobre ore 21.30 Cesano Seveso-Kaire Sport Lurate Caccivio; Giovedì 5 ottobre ore 21.15 Antoniana Como-5 Fuori Giussano; venerdì 6 ottobre ire 21.30 Tavernerio-Carnate, ore 21.30 Lomazzo-Lesmo; domenica 8 ottobre ore 20.30 Comense-Pescate; lunedì 9 ore 21.30 Alebbio Como-Figino.