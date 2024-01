Basket Divisione Regionale 2: stasera coach Delfinetti debutta sulla panchina dell'Alebbio Como contro Pescate

Si apre questa sera il 2° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 e lo fa con un anticipo importante nel girone lariano Ovest C. Importante perché vedrà il ritorno in panchina di un tecnico esperto e conosciuto sul nostro territorio quale Angelo Delfinetti che stasera debutta come head coach dell'Alebbio Como che ospiterà sul suo campo il Pescate.

Dopo alcuni mesi di stop Delfinetti ha deciso così di tornare in panchina lui che vanta una lunga esperienza in categoria, protagonista negli ultimi anni alla guida dell'Albavilla. Dopo l'anticipo di questa sera, il turno proseguirà domani con alcune ghiotte sfide che vedranno in campo anche le due capoliste il Tavernerio in casa con Giussano e il Lesmo ospite del Cesano Seveso.

Domenica 21 invece chiuderà il posticipo Comense-Carnate.

Programma del 13° turno, secondo di ritorno girone Ovest C

Giovedì 9 gennaio alle 21.30 Alebbio-Pescate; venerdì 19 alle 21.15 Tavernerio-Giussano, alle 21-30 Lurate-Antoniana, Cesano Seveso-Lesmo, Lomazzo-Figino; domenica 21 alle 20.30 Comense-Carnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 20; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 18; Pescate 16; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; 5 Fuori Giussano 10; Comense 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.