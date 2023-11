Basket Divisione regionale 2: stasera il Figino a caccia di riscatto sul campo di Pescate

Si è aperto ieri sera il 6° turno d'andata del girone Ovest C di Divisione Regionale 2 con l'anticipo vinto dal Cesano Seveso sul campo del 5 Fuori Giussano. L'attenzione però è per stasera quando il Figino torna in campo per rendere visita al Pescate e per provare a riprendere il cammino dopo il ko subito nell'ultimo turno a Lurate Caccivio. Domani invece il derby Antoniana Como-ABC Lomazzo.

Il programma del 6° turno del girone Ovest C

Martedì 7 novembre Giussano-Cesano Seveso 64-77; mercoledì 8 ore 21.15 Pescate-Figino, Carnate-Lesmo; giovedì 9 ore 21.15 Antoniana-Lomazzo; venerdì 10 ore 21.15 Tavernerio-Alebbio; domenica 12 ore 20.30 Comense-Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Lesmo 10; Tavernerio, Pescate 8; Figino, Giussano, Comense, Cesano Seveso 6; Antoniana Como, Kaire Sport Lurate Caccivio 4; Alebbio Como, Carnate 2; Lomazzo 0.